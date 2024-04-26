Суспільство

У Харкові перейменують дві станції метро

26 Квітня 2024 21:21
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декомунізація
Станція метро "Пушкінська" у Харкові / Фото: Суспільне

Комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Харкова підтримала перейменування станції метро “Пушкінська” – на “Ярослава Мудрого”, а “Південний вокзал” — на “Вокзальну”.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.

Також за результатами громадського обговорення члени комісії підтримали пропозиції перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором, зокрема, вулицю Аерофлотську назвати вулицею Антонова, вулицю Бакуніна – вулицею Багатою, вулицю Васнєцова – вулицею Всеволода Нестайка, вулицю Сибірську – вулицею Поліською, а провулок Красноярський – провулком Юрія Вороного (на честь українського хірурга, який уперше в світі здійснив трансплантацію нирки).

Усього було розглянуто перейменування 367 топонімів. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.


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