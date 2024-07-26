У Харкові перейменували три станції метро та майже півсотні вулиць

Нові назви отримали три станції метро та 48 інших топонімів у Харкові.

Очільник ОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження 26 липня.

Згідно з розпорядженням, у Харкові перейменували станції метро:

“Проспект Гагаріна” на “Левада”;

“Героїв праці” на “Салтівська”;

“Завод імені Малишева” на “Заводська”.

Також нові назви отримали 48 топонімів.

До переліку не увійшли назви топонімів, до яких закликали громадські діячі. Зокрема, йдеться про топоніми на честь Міська Барбари, Левка Лук’яненка та Симона Петлюри.