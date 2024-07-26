Політика

У Харкові перейменували три станції метро та майже півсотні вулиць
26 Липня 2024 18:12
читать на русском →
декомунізація
Скляний перехід через проспект Аерокосмічний (колишній Гагаріна) у Харкові / Фото із соцмереж

Нові назви отримали три станції метро та 48 інших топонімів у Харкові.
Очільник ОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження 26 липня.

Згідно з розпорядженням, у Харкові перейменували станції метро:

  • “Проспект Гагаріна” на “Левада”;
  • “Героїв праці” на “Салтівська”;
  • “Завод імені Малишева” на “Заводська”.

Також нові назви отримали 48 топонімів.

До переліку не увійшли назви топонімів, до яких закликали громадські діячі. Зокрема, йдеться про топоніми на честь Міська Барбари, Левка Лук’яненка та Симона Петлюри.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Липня 2024 18:51

Підозрюваного у вбивстві Фаріон взяли під варту на два місяці
26 Липня 2024 18:42

Електронних повісток у “Резерв+” поки що не буде
26 Липня 2024 18:12

У Харкові перейменували три станції метро та майже півсотні вулиць
26 Липня 2024 17:46

AP: У смерті українських військовополонених в Оленівці винна Росія
26 Липня 2024 16:58

Ворог здійснив 23 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки