У Харкові оголосили програму зимових свят

З 6 грудня по 6 січня у Харкові триватимуть заходи, присвячені зимовим святам. Містян запрошують на концерти, вистави та виставки, організовані в різних локаціях міста, зокрема у харківській підземці.
Основні події святкової програми
- День святого Миколая
Святкові заходи відбудуться 6 грудня на станціях метро «Історичний музей» та «Університет».
- Концерти у метро
Протягом грудня та січня у рамках проєкту «Разом до Перемоги!» на станціях метро проходитимуть концерти.
- 25 грудня — святкова програма «Від Різдва до Різдва».
- Різдвяна виставка
З 25 грудня по 6 січня у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» працюватиме виставка робіт учнів харківських художніх шкіл.
- Резиденція Святого Миколая
З 26 грудня до 6 січня на станції метро «Історичний музей» відкриється резиденція Святого Миколая, де відвідувачів чекатимуть тематичні заходи.
- Святкові концерти та вистави
- 19 грудня у ХНАТОБ ім. М. В. Лисенка відбудуться концерти до Різдва Христового та Нового року.
- З 26 по 30 грудня, а також з 2 по 6 січня в театрі покажуть новорічну дитячу виставу «Таємниця четвертого королівства».
Святкові заходи обіцяють створити для харків’ян та гостей міста теплу атмосферу і подарувати незабутні враження під час зимових свят.
З повним планом святкових заходів можна ознайомитися тут.