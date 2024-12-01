У Харкові оголосили програму зимових свят

З 6 грудня по 6 січня у Харкові триватимуть заходи, присвячені зимовим святам. Містян запрошують на концерти, вистави та виставки, організовані в різних локаціях міста, зокрема у харківській підземці.

Основні події святкової програми

День святого Миколая

Святкові заходи відбудуться 6 грудня на станціях метро «Історичний музей» та «Університет».

Святкові заходи відбудуться 6 грудня на станціях метро «Історичний музей» та «Університет». Концерти у метро

Протягом грудня та січня у рамках проєкту «Разом до Перемоги!» на станціях метро проходитимуть концерти.

Протягом грудня та січня у рамках проєкту «Разом до Перемоги!» на станціях метро проходитимуть концерти. 25 грудня — святкова програма «Від Різдва до Різдва».

Різдвяна виставка

З 25 грудня по 6 січня у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» працюватиме виставка робіт учнів харківських художніх шкіл.

З 25 грудня по 6 січня у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» працюватиме виставка робіт учнів харківських художніх шкіл. Резиденція Святого Миколая

З 26 грудня до 6 січня на станції метро «Історичний музей» відкриється резиденція Святого Миколая, де відвідувачів чекатимуть тематичні заходи.

З 26 грудня до 6 січня на станції метро «Історичний музей» відкриється резиденція Святого Миколая, де відвідувачів чекатимуть тематичні заходи. Святкові концерти та вистави

19 грудня у ХНАТОБ ім. М. В. Лисенка відбудуться концерти до Різдва Христового та Нового року.

З 26 по 30 грудня, а також з 2 по 6 січня в театрі покажуть новорічну дитячу виставу «Таємниця четвертого королівства».

Святкові заходи обіцяють створити для харків’ян та гостей міста теплу атмосферу і подарувати незабутні враження під час зимових свят.

З повним планом святкових заходів можна ознайомитися тут.