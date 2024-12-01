Суспільство

У Харкові оголосили програму зимових свят
1 Грудня 2024 11:49
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різдво
Комунальники прикрашають будівлю Харківської міської ради до новорічних свят / Фото ІнфоСіті

З 6 грудня по 6 січня у Харкові триватимуть заходи, присвячені зимовим святам. Містян запрошують на концерти, вистави та виставки, організовані в різних локаціях міста, зокрема у харківській підземці.

Основні події святкової програми

  • День святого Миколая
    Святкові заходи відбудуться 6 грудня на станціях метро «Історичний музей» та «Університет».
  • Концерти у метро
    Протягом грудня та січня у рамках проєкту «Разом до Перемоги!» на станціях метро проходитимуть концерти.
  • 25 грудня — святкова програма «Від Різдва до Різдва».
  • Різдвяна виставка
    З 25 грудня по 6 січня у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» працюватиме виставка робіт учнів харківських художніх шкіл.
  • Резиденція Святого Миколая
    З 26 грудня до 6 січня на станції метро «Історичний музей» відкриється резиденція Святого Миколая, де відвідувачів чекатимуть тематичні заходи.
  • Святкові концерти та вистави
  • 19 грудня у ХНАТОБ ім. М. В. Лисенка відбудуться концерти до Різдва Христового та Нового року.
  • З 26 по 30 грудня, а також з 2 по 6 січня в театрі покажуть новорічну дитячу виставу «Таємниця четвертого королівства».

Святкові заходи обіцяють створити для харків’ян та гостей міста теплу атмосферу і подарувати незабутні враження під час зимових свят.

З повним планом святкових заходів можна ознайомитися тут.


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