У Харкові оголошено День жалоби

11 лютого оголошено Днем жалоби в місті Харкові. Про це сьогодні, 10 лютого, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він нагадав, що внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників у Харкові загинули семеро людей.

«Завтра в Харкові буде День жалоби через загибель людей», – сказав мер.

За його словами, також внаслідок цієї атаки троє осіб було поранено. Один чоловік зараз знаходиться в лікарні: опіками уражено 50% шкіри, за його життя борються лікарі.

На знак скорботи за загиблими на будинках та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у неділю буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою. Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у торгових закладах, об’єктах громадського харчування тощо. Відповідне розпорядження вже підписане міським головою.