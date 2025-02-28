У Харкові нетверезий Санта потрапив у ДТП

27 лютого, близько 18:00, харківські патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Перемоги – водій автомобіля Toyota протаранив іншу автівку.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Як розповіли патрульні, під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан сп’яніння й громадянин погодився.

Результат тесту за допомогою приладу “Драгер” – 1,45 проміле алкоголю в крові, що в понад сім разів перевищує допустиму норму.

“З результатом огляду чоловік був згоден”, – йдеться в повідомленні.

Патрульні відсторонили громадянина від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.