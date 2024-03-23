Економіка

У Харкові не зможуть повністю відновити електропостачання за вихідні

23 Березня 2024 14:26
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електропостачання
Фахівці АТ "Харківобленерго" відновлюють повітряну лінію 110 кВ у Вовчанській громаді / Фото Facebook "Харківобленерго"

Повністю енергопостачання в Харкові за вихідні відновити не зможуть, заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.

“Ми почали подавати воду в житло ще вчора в обмеженому режимі, продовжуємо підключати водопостачання. Працюють “Харківські тепломережі”, щоб перезапустити систему теплопостачання, але дуже багато залежить від енергопостачання. А його за вихідні відновити неможливо”, – сказав в ефірі телемарафону Терехов.

Як повідомлялося, до ранку 23 березня в Харківській області без світла залишалися 275 тисяч споживачів, водночас відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.


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