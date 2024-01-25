У Харкові не можна буде стежити за рухом транспорту онлайн

У Харкові не можна буде стежити за рухом транспорту в режимі реального часу, оскільки трансляцію відомостей щодо його пересування призупинили з міркувань безпеки.

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену 25 січня.

“З метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій у регіоні, КП «Харківський метрополітен» припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет”, — йдеться в повідомленні.

Про відновлення онлайн-трансляції Харківський метрополітен повідомить додатково.