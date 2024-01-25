Суспільство

У Харкові не можна буде стежити за рухом транспорту онлайн

25 Січня 2024 13:33
читать на русском →
транспорт

У Харкові не можна буде стежити за рухом транспорту в режимі реального часу, оскільки трансляцію відомостей щодо його пересування призупинили з міркувань безпеки.

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену 25 січня.

“З метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій у регіоні, КП «Харківський метрополітен» припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет”, — йдеться в повідомленні.

Про відновлення онлайн-трансляції Харківський метрополітен повідомить додатково.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Січня 2024 14:00

У ГУР не виключають, що на борту Іл-76 могли бути і ракети, і люди
25 Січня 2024 14:09

До бюджету повернули майже 1,5 млрд грн, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів
25 Січня 2024 13:20

Андрій Шевченко – новий президент Української асоціації футболу
25 Січня 2024 12:13

“Нафтогаз”, “Укрпошта” і “Укртрансбезпека” повідомили про збої в IT-системах
25 Січня 2024 11:51

Падіння Іл-76: Лубінець звернеться до ООН та МКЧХ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
усі думки