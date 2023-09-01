Суспільство

У Харкові навчальний рік розпочався в метро

1 Вересня 2023 14:56
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школа, освіта

Перший дзвоник у Харкові пролунав у метро. Як повідомляє Gwara Media, лінійку відвідало близько 400 дітей з усіх районів Харкова.

“Створення всіх умов для проведення повноцінного освітнього процесу в метро менш ніж за місяць — чергова гучна заява усьому світові про непереборну жагу харківʼян вчитися і розвиватися. За будь-яких обставин”, – зазначив мер міста Ігор Терехов.

На п’яти станціях метрополітену створять 62 осередки навчання для понад тисячі дітей. Планується, що ця кількість збільшуватиметься.

За інформацією міськради, до Харкова станом на серпень 2023 року повернулося 40% учнів шкіл міста. 1 вересня 2022 року в місті перебувало 25-27% дітей. Водночас 36% школярів залишаються за кордоном. Також повертаються до міста вчителі. Якщо на 1 вересня минулого року в місті працювало 53% педагогів, то зараз – 68%.


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