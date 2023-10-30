У Харкові набрали ще 10 класів до метрошколи

У новій чверті зросла кількість харківських школярів, які навчатимуться офлайн у метрошколі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, в метрошколі після осінніх канікул навчаються вже 1388 учнів.

“Це на 200 більше, ніж до осінніх канікул. Відтепер ми маємо вже 75 сформованих навчальних класів усіх вікових груп”, — сказано у повідомленні.

Перед канікулами Терехов розповідав, що кількість дітей у школі в метро за першу чверть збільшилась з 60 до 65, а також, що місто облаштовує нові класи на станції “Академіка Павлова”.