Кримінал

У Харкові на пішохідному переході збили жінку: вона померла в лікарні
10 Вересня 2024 15:04
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У Харкові водій автомобіля ВАЗ-2101 збив жінку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. 

Як розповіли у поліції, ДТП відбулась в районі перехрестя вулиці Борткевича та вулиці Шевченка.

“Внаслідок ДТП 38-річна постраждала отримала множинні травми та померла у лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У Харкові на пішохідному переході збили жінку / Фото: Нацполіція

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