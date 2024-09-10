У Харкові на пішохідному переході збили жінку: вона померла в лікарні

У Харкові водій автомобіля ВАЗ-2101 збив жінку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

Як розповіли у поліції, ДТП відбулась в районі перехрестя вулиці Борткевича та вулиці Шевченка.

“Внаслідок ДТП 38-річна постраждала отримала множинні травми та померла у лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.