У Харкові військовий ТЦК стріляв з травматичної зброї: деталі конфлікту

Вранці 14 березня у соцмережах поширили відео конфлікту між групою чоловіків у військовій формі та цивільними. На кадрах видно, як один з учасників у камуфляжі здійснив кілька пострілів у землю з пістолета, а інший бив ногами цивільного, який лежав на землі.

Як повідомляє “Суспільне” подія сталась у сквері у районі ХТЗ, проте точна дата інциденту невідома.

У кадрі – щонайменше шестеро чоловіків у формі та балаклавах, які сперечаються з двома цивільними. Один із цивільних лежить на землі біля дерева, його б’ють. На запитання авторки відео про причину конфлікту один із військових показує обличчя з розбитим носом і каже: “Чого вони бігають?”.

“Суспільне Харків” звернулося до обласної поліції та ТЦК для з’ясування обставин. У поліції поки що не відповіли, а речниця облцентру комплектування Олена Родіна повідомила, що офіційний коментар готується.

Нардеп Олександр Бакумов заявив у Telegram, що повідомив міністра внутрішніх справ про напад на цивільних із застосуванням вогнепальної зброї невстановленими особами.

Доповнено. Як додали у обласній поліції, під час проведення заходів із мобілізації двоє цивільних осіб проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців.

Один із чоловіків наніс удар кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до сутички.

“З метою припинення агресії та для самозахисту працівник ТЦК та СП, маючи відповідний дозвіл, застосував зброю травматичної дії, здійснивши декілька пострілів у землю для попередження подальшого розвитку конфлікту”, – розповіли правоохоронці.

За фактом події слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Остаточна правова оцінка діям усіх учасників буде надана після завершення досудового розслідування.