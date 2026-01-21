У Харкові директор компанії заволодів понад 7 млн грн на модульній котельні для лікарні

Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру директору приватної будівельної компанії, який, за даними слідства, незаконно заволодів понад 7 мільйонами гривень бюджетних коштів під час реконструкції системи теплопостачання в одній із лікарень Харкова.

За даними поліції Харківщини, у вересні 2024 року одна з лікарень Харкова оголосила тендер на реконструкцію системи теплопостачання та встановлення модульної транспортабельної котельні, яка мала забезпечити заклад резервним джерелом тепла.

Під час виконання робіт 33-річний директор приватної будівельної компанії, за версією слідства, самовільно ухвалив рішення про заміну обладнання, передбаченого проєктною документацією, на дешевші аналоги, а також не виконав частину робіт, визначених технічним завданням. У результаті встановлена котельня не відповідала технічним і якісним вимогам замовника та не могла бути використана в межах реконструкції.

Слідство встановило, що з метою приховання протиправних дій директор не вніс до актів виконаних робіт достовірні відомості щодо фактичної вартості та специфікації обладнання, зокрема котлів, пальників і їхніх технічних характеристик. Попри те, що котельня з такими параметрами не могла бути введена в експлуатацію, підозрюваний підписав акт приймання виконаних робіт і незаконно заволодів коштами на суму понад 7 мільйонів гривень.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.