У Харкові побили та пограбували військового: підозрюваних затримали

Двоє зловмисників у Харкові напали на 45-річного військового, який приїхав у відпустку, побили його та відібрали особисті речі. Підозрюваних затримали, їм загрожує до десяти років тюрми.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків поблизу підземного переходу по вулиці Привокзальній побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку.

“Один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно – телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину”, – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці встановили зловмисників і затримали їх. За клопотанням сторони обвинувачення обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова двом 38-річним чоловікам повідомлено про підозру у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.