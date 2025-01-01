Кримінал

У Харкові побили та пограбували військового: підозрюваних затримали
1 Січня 2025 12:30
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Затриманий за підозрою у нападі на військового у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

Двоє зловмисників у Харкові напали на 45-річного військового, який приїхав у відпустку, побили його та відібрали особисті речі. Підозрюваних затримали, їм загрожує до десяти років тюрми.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 27 грудня близько 17:50 двоє чоловіків поблизу підземного переходу по вулиці Привокзальній побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку.

“Один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно – телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину”, – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці встановили зловмисників і затримали їх. За клопотанням сторони обвинувачення обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова двом 38-річним чоловікам повідомлено про підозру у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Один із затриманих за підозрою у побитті військового у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

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