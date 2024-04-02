Суспільство

У Харкові добудували підземну школу (фото)

2 Квітня 2024 16:55
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У Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, наразі допрацьовують останні штрихи перед початком занять.

“Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Вже цього року за парти сядуть 600 дітей”, – мовідомив Терехов.

Харківська підземна школа / Фото з Х Ігоря Терехова

Мер міста подякував міжнародним партнерам, будівельним компаніям та освітянам за втілення цього стратегічно важливого проєкту для Харкова.

“І, анонсуючи майбутнє, — так, ми плануємо продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста, аби забезпечити усім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти”, – підсумував Терехов.


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