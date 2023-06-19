Кримінал

У Харкові чиновники Держпродспоживслужби організували злочинну групу

19 Червня 2023 15:27
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дбр

Державне бюро розслідувань затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківської області за підозрою в отриманні хабарів. Затриманим загрожує до 10 років з конфіскацією майна, повідомляє прес-служба ДБР.

Правоохоронці стверджують, що чиновники тривалий час обкладали даниною місцевих підприємців.

За версією слідства, керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з райуправлінь відомства організували злочинну групу. До неї залучили працівника служби та цивільну особу.

“У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною”, – йдеться у повідомленні.

Підприємців нібито залякували перевірками та штрафами. Зокрема, слідство задокументувало, як в одного з виробників м’ясної продукції вимагали 30 000 грн щомісяця. В разі відмови обіцяли проблеми – аж до зупинення діяльності.

Усіх чотирьох підозрюваних затримано після одержання грошей. Під час обшуків вилучено понад $100 000 і 5 000 євро.

“Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 800 000 до 1 млн грн”, – повідомили в ДБР.


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