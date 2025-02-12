Кримінал

У Харкові чоловік влаштував стрілянину в кафе: двоє поранених, підозрюваного затримали
12 Лютого 2025 11:47
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Підозрюваний у стрілянині в харківському кафе / Фото: Харківська обласна прокуратура
Підозрюваний у стрілянині в харківському кафе / Фото: Харківська обласна прокуратура

Харків’янин зі своїм знайомим відпочивав у кафе на проспекті Петра Григоренка. Між чоловіком та двома іншими відвідувачами закладу виникла гучна словесна перепалка, яка закінчилася стріляниною.  

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Події розгорталися 9 лютого. На прохання співробітників закладу припинити скандал підозрюваний не реагував, натомість дістав травматичний пістолет “Форт 17Р” та здійснив два постріли у бік опонентів, спричинивши потерпілим тілесні ушкодження.

48-річному та 56-річному чоловікам було надано медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовились. Стрілка затримали правоохоронці. Встановлено, що 38-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Затриманому повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.  

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


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