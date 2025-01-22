У Харкові чоловік організував схему ухилення від мобілізації, залучивши медиків, адвокатів, експравоохоронців

Служба безпеки разом з Нацполіцією викрили на Харківщині масштабну корупційну схему безпідставного отримання статусу особи з інвалідністю та ухилення від мобілізації.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, головним організатором злочинної схеми був 54-річний місцевий житель, який раніше був засуджений та відбував покарання за умисне вбивство. Він залучив до протиправної діяльності понад десять спільників, серед яких були медичні працівники комунальних закладів охорони здоров’я, співробітники нині розформованих МСЕК, а також адвокати та експравоохоронці.

“Кожний з учасників оборудки виконував заздалегідь узгоджені злочинні обов’язки. Посередники підшукували клієнтів, медичні працівники безпосередньо створювали фіктивну медичну документацію, співробітники МСЕК на підставі фіктивних документів приймали рішення про присвоєння інвалідності, а організатор – координував їхні дії та розподіляв грошові кошти, здобуті злочинним шляхом”, – розповіли в СБУ.

Клієнтами ділків були чоловіки призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації та отримати право на виїзд за кордон, або близькі родичі таких чоловіків.

Вартість послуг становила від п’яти до восьми тис. доларів залежно від терміновості та складності замовлення. За попередніми оцінками СБУ, послугами встигли скористалися близько 100 громадян призовного віку.

Правоохоронці провели 36 обшуків за місцями мешкання фігурантів, у медичних закладах, у районній медико-соціальній експертній комісії в Харкові, а також у “клієнтів”.

Під час слідчих дій вилучено понад 500 справ осіб призовного віку, військово-облікові документи, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. Також вилучено гроші у сумі майже пів мільйона доларів.

У Харкові діяла розгалужена схема отримання фейкової інвалідності / Фото: СБУ

Що загрожує затриманим учасникам схеми для ухилянтів

За результатами слідчих дій співробітники СБУ затримали організатора та трьох найбільш активних його спільників, у тому числі адвоката.

Наразі на підставі зібраних Службою безпеки доказів цим учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до цієї злочинної схеми.