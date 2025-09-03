У Харкові чоловік із палицею та газовим балончиком напав на військового ТЦК

У Салтівському районі Харкова місцевий житель напав на військовослужбовця РТЦК та СП із застосуванням газового балончика та розкладної палиці. У результаті співробітник РТЦК отримав легкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Слідством встановлено, що група військовослужбовців здійснювала заходи з оповіщення населення. Під час перевірки військово-облікових документів один із громадян почав тікати.

“У цей момент назустріч військовим вибіг інший чоловік, який розпилив газовий балончик, після чого, вживаючи нецензурну лексику, дістав розкладну палицю та вдарив військовослужбовця по голові”, — розповіли в поліції

Поліцейські затримали нападника. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 350 ККУ — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.