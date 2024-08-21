Кримінал

У Харкові чоловік через ревнощі підпалив чужий автомобіль
21 Серпня 2024 16:26
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поліція
Пошкоджена автівка / Фото: Нацполіція

У Харкові поліція викрила зловмисника який підпалив чужий автомобіль. Як розповіли у поліції, 43-річний чоловік підпалив автівку на ґрунті ревнощів. 

“Поліцейські виявили та вилучили рюкзак, в якому находилась пластикова пляшка з легкозаймистою речовиною. Поряд з місцем злочину також була знайдена аналогічна пляшка”, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. 

Палій затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.


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