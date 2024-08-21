У Харкові чоловік через ревнощі підпалив чужий автомобіль

У Харкові поліція викрила зловмисника який підпалив чужий автомобіль. Як розповіли у поліції, 43-річний чоловік підпалив автівку на ґрунті ревнощів.

“Поліцейські виявили та вилучили рюкзак, в якому находилась пластикова пляшка з легкозаймистою речовиною. Поряд з місцем злочину також була знайдена аналогічна пляшка”, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Палій затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.