        Кримінал

        У Харкові чоловік бив і знущався з 83-річного батька: поліція повідомила про підозру

        Віктор Алєксєєв
        25 Жовтня 2025 11:37
        читать на русском →
        Поліцейські Харкова повідомили чоловіку про підозру за вчинення насильства щодо батька / Фото Нацполіція
        Поліцейські Харкова повідомили чоловіку про підозру за вчинення насильства щодо батька / Фото Нацполіція

        У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 55-річному чоловіку, який систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство щодо свого літнього батька. Про це повідомило Харківське районне управління поліції №1.

        За даними поліції, на місце неодноразово виїжджали працівники сектору протидії домашньому насильству, які фіксували факти неправомірних дій. Після перевірки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

        Зловмиснику повідомлено про підозру у побитті 83-річного батька. Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи, арешт до шести місяців або обмеження волі до двох років.

        Реклама
        Реклама

        Поліція нагадує: у разі загрози життю чи здоров’ю слід негайно телефонувати на лінію 102.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини