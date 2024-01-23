У Харкові через удар РФ повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки

У Харкові внаслідок другого ранкового удару Росії по місту у вівторок, 23 січня, повністю зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та глава ОВА Олег Синєгубов.

Через удар загинули щонайменше дві жінки. Ушпиталили 11 людей, зокрема десятирічну дівчинку. Дві жінки в тяжкому стані, стан інших оцінюють як середньої та легкої тяжкості.

Попередньо встановлено, що по Київському і Салтівському районах били ракетами Х-22.

“Два удари. О 4.00: три ракети по цивільним обьєктам в м. Харкові та дві по цивільному обьєкту в м.Балаклія. Є потерпілі! О 7.15-7.20 повторні удари по тим же локаціям в місті Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції. Є поранені та загиблі цивільні, поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів”, – повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.