Економіка

У Харківську область почали надходити LED-лампи

20 Січня 2023 13:17
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енергетика

На Харківщині незабаром стартує нова програма енергозбереження для населення.

Програма передбачає заміну старих ламп розжарювання на нові енергоощадні LED-лампи. Загалом українцям планується роздати 50 мільйонів лампочок – по 5 в одні руки. Перші 30 мільйонів ламп профінансує Єврокомісія.

«Ми вже отримуємо нові лампи, загалом на Харківщині плануємо обміняти 1 мільйон лампочок. У всіх регіонах України проект стартує з великих міст, де найбільше споживання електроенергії. Тож і ми спершу роздамо LED-лампи харків’янам, а потім поширимо на менші населені пункти області», – розповіла заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Коли і яким чином жителі Харківщини зможуть обміняти свої старі лампочки на нові енергоощадні, буде повідомлено згодом. Наразі ще триває бета-тестування процедури запису на обмін через «Дію».

Передбачається, що ця програма допоможе збалансувати енергосистему України, що вже суттєво постраждала від російських атак. За даними Мінреінтеграції, 50 мільйонів LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.


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