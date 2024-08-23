Суспільство

У харківському метро запрацював сервісний центр МВС
23 Серпня 2024 15:12
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мвс
У Харкові вперше в Україні в метро запрацював сервісний центр МВС / Фото: Суспільне

Вперше в Україні сервісний центр МВС відкрили у метро, він запрацював у вестибюлі на станції метро “Київська” у Харкові.

Сервісний центр на станції метро “Київська” — шостий у регіоні, який працює в укритті, повідомляє “Суспільне”.

Тут є екзаменаційний клас на 10 людей, де можна скласти теоретичний іспит з водіння, повідомив начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Також сервіс надає послуги:

  • обміну і відновлення посвідчення водія;
  • видачі нового посвідчення водія українського та міжнародного зразка.
У Харкові у вестибюлі станції метро запрацював сервісний центр МВС / Фото: Суспільне

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