У харківському метро запрацював сервісний центр МВС

Вперше в Україні сервісний центр МВС відкрили у метро, він запрацював у вестибюлі на станції метро “Київська” у Харкові.

Сервісний центр на станції метро “Київська” — шостий у регіоні, який працює в укритті, повідомляє “Суспільне”.

Тут є екзаменаційний клас на 10 людей, де можна скласти теоретичний іспит з водіння, повідомив начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Також сервіс надає послуги:

обміну і відновлення посвідчення водія;

видачі нового посвідчення водія українського та міжнародного зразка.