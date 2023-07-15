У Харківському метро ще попрацють над шрифтом для “Київської”

Напередодні в Харківському метро було виконано дерусифікацію написів на станції «Київська» (було “Киевская”) з її назвою.

У харків’ян виникли питання щодо шрифту, яким виконано напис.

“Вказане візуальне рішення тимчасове та його виконання було обумовлене неможливістю виготовлення у короткі терміни елементів деяких недостаючих літер аналогічним шрифтом та з відповідних матеріалів”, – пояснили в метро.

Наразі елементи нових недостаючих літер знаходяться на етапі розробки та виготовлення. Після чого буде виконано монтаж нових та демонтованих старих літер на стіни станції «Київська».