Суспільство

У Харківському метро ще попрацють над шрифтом для “Київської”

15 Липня 2023 11:52
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метро, харків

Напередодні в Харківському метро було виконано дерусифікацію написів на станції «Київська» (було “Киевская”) з її назвою.

У харків’ян виникли питання щодо шрифту, яким виконано напис.

“Вказане візуальне рішення тимчасове та його виконання було обумовлене неможливістю виготовлення у короткі терміни елементів деяких недостаючих літер аналогічним шрифтом та з відповідних матеріалів”, – пояснили в метро.

Наразі елементи нових недостаючих літер знаходяться на етапі розробки та виготовлення. Після чого буде виконано монтаж нових та демонтованих старих літер на стіни станції «Київська».


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