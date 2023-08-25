У харківському метро до кінця року закрили перехід між станціями

У метро Харкова до 31 грудня 2023 року буде закритий перехід між станціями “Спортивна” та “Метробудівників”.

Про це повідомила пресслужба комунального підприємства.

“Центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції “Спортивна” до станції “Метробудівників” зачинено для користування пасажирів на період з 23 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року у звʼязку з необхідністю проведення ремонтних робіт”, — сказано у повідомленні.

На підприємстві зазначили, що перехід між цими станціями тимчасово буде здійснюватися через боковий пішохідний перехід.