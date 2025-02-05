У Харківського патрульного виявили необґрунтовані активи на понад 7 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції та Державне бюро розслідувань виявили у родини харківського патрульного поліцейського активи на мільйони гривень, походження яких не підтверджене законними доходами.

Йдеться про Lexus LX 450 2018 року випуску вартістю 3,7 млн грн та квартиру у Харкові за 5,8 млн грн.

За даними ДБР, родина правоохоронця могла накопичити лише 1,6 млн грн, що не покриває витрати на придбання цього майна. Джерела решти 7,8 млн грн залишаються невідомими.

НАЗК підтвердило наявність ознак необґрунтованих активів, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже звернулася до ВАКС із позовом про їх конфіскацію на користь держави.

ДБР також розпочало досудове розслідування щодо можливого недекларування майна цим поліцейським.