У Харківській області затримали колаборанта-«поліцейського»

Правоохоронці затримали 32-річного зрадника, мешканця Балаклеї, який добровільно став співробітником “правоохоронних органів” росіян на період окупації Балаклії Харківської області – з червня по липень 2022 року

Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, він охороняв аптеку, поміщення складів та місцевого «збирача податків» з продавців на ринку.

На даний момент він затриманий, йому повідомлено про підозру за ч.7 ст. 111-1 КК України – колабораційна діяльність. Карається позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.