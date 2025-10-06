У Харківській області загинув поліцейський — начальник підрозділу КОРД

        Суспільство

        Галина Шподарева
        6 Жовтня 2025 11:33
        Микола Гетьманов / Фото: Поліція Харківщини
        Микола Гетьманов / Фото: Поліція Харківщини

        Вранці 5 жовтня на Куп’янському напрямку під час виконання бойового завдання загинув начальник 4-го відділу з проведення спеціальних операцій управління “КОРД” ГУНП в Харківській області Микола Гетьманов.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        “Під час стрілецького бою з військами РФ офіцер отримав вогнепальні поранення. Попри всі зусилля побратимів, які намагалися евакуювати його до стабілізаційного пункту, врятувати життя поліцейського не вдалося”, – розповіли в поліції.

        Від отриманих поранень Микола Гетьманов помер.

        Майор поліції Микола Гетьманов десять років присвятив службі у спеціальному підрозділі “КОРД”. У загиблого залишилася дружина та чотирирічний син.


