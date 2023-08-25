Суспільство

У Харківській області посилюють мобілізацію

25 Серпня 2023 16:16
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мобілізація

У Харківській області посилюють мобілізаційні заходи, повідомив заступник начальника Харківської обладміністрації  Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

“З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям”, – сказав Семенуха.

У робочій зустрічі взяли участь т.в.о. начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Учасники міжвідомчої наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

Також вони намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрацій та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов’язаних із посиленням мобілізаційних заходів.


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