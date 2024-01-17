У Харківській області поліція виявила майже 30 катівень РФ

На деокупованих територіях Харківської області правоохоронці виявили 28 катівень, це найбільша кількість по всій Україні на поточний момент.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Зазначається, що три з них залишаються не задокументованими через те, що розташовані в населених пунктах, які інтенсивно обстрілюють на кордоні з РФ.

Слідчі Нацполіції розслідують 10 кримінальних проваджень щодо катувань у Харківській області, у межах яких триває робота з 227 потерпілими.

“Серед найбільших – справа про катівню в Куп’янську. Тут військові російської армії, незаконних збройних формувань “ЛНР/ДНР” і колаборантів більше ніж пів року незаконно утримували та катували місцевих жителів у приміщенні ізолятора тимчасового тримання Куп’янського відділу поліції”, – ідеться в заяві.

У межах об’єднаного провадження розслідують 73 злочини за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, зокрема – поєднаного з умисним убивством.

Поліція офіційно вважає постраждалими від рук окупантів у Куп’янській катівні 67 осіб, однак правоохоронцям відомо про катування більш ніж 150 постраждалих віком від 16 до 65 років.

Саме таку кількість людей тримали в ізоляторі тимчасового тримання Куп’янського відділу поліції за його максимальної місткості у 45 осіб. Слідчим також відомо, що декого з них утримували понад 100 днів.

Потерпілі – звичайні українці віком від 16 до 65 років. Серед них були школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств і фермери.

Болвінов повідомив, що окупанти били людей руками і ногами, гумовими палицями і трубами, електричним струмом і електрошокером. Палили на тілі пластмасу, загинали руки і суглоби в кайданках, змушували працювати, чинили психологічний тиск.

“У результаті двоє з бранців померли, четверо вважаються зниклими безвісти, ще четверо досі перебувають у полоні. Більшість отримали важкі психологічні травми”, – повідомив поліцейський.

З ними працюють слідчі спеціалізованого відділу розслідування воєнних злочинів.

Начальник слідчого управління уточнив, що в рамках провадження щодо Куп’янської катівні проведено сотні слідчих дій, а наявних доказів уже достатньо для кваліфікації дій окупантів як таких, що були вчинені у складі організованої групи.

“Завдання, яке стоїть перед нами, – скерувати до суду не один епізод катувань, а встановити та ідентифікувати всіх російських військових, бойовиків “ЛНР/ДНР” і зрадників-колаборантів, причетних до тортур українців у Куп’янську. Ми працюємо над встановленням особистостей кожного ката”, – додав він.

Поліцейський повідомив, що через те, що вони постійно приховували свої обличчя, розслідувати цю справу важко. Але правоохоронці мають багато свідчень потерпілих, список особового складу російських “поліцейських”, їхні “рапорти” та “журнали тримання” і вже найближчим часом вони оголосять їм серію підозр.