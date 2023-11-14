У Харківській області на вибухівці підірвався автомобіль

На Харківщині автомобіль підірвався на вибуховому пристрої: одна людина загинула, другу госпіталізовано до медичного закладу.

Про це повідомляє Харківська ОВА в Telegram.

У вівторок 14 листопада у селі Григорівка Барвінківської громади чоловіки в легковому авто підірвалися на вибуховому пристрої.

Внаслідок цього 35-річний чоловік загинув.

Ще один 30-річний чоловік отримав вибухову травму і наразі перебуває у важкому стані. Постраждалого шпиталізували.

Місцева влада нагадує, що на Харківщині залишається високою мінна небезпека.