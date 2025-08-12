У ФСБ заявили, що затримали українського агента за спробу підірвати високопосадовця Міноборони РФ

Співробітники ФСБ затримали громадянина України, який планував теракт у Підмосков’ї проти високопоставленого співробітника Міноборони. За даними російських спецслужб, чоловік збирався вчинити теракт за допомогою автівки із 60 кг вибухівки.

Про це повідомили у Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії.

“Федеральною службою безпеки РФ затримано громадянина Росії та України 1989 р.н., який готував терористичний акт на території Московської області”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ФСБ, “виявлено агента українських спецслужб під псевдонімом Ворон, завербованого на території третьої країни”. Згідно з інструкцією куратора в Telegram, він виготовив саморобний вибуховий пристрій та замаскував його в автомобілі. Машину, начинену більш ніж 60 кг вибухівки, мали припаркувати у встановленому місці та підірвати в момент проходу поблизу високопоставленого військовослужбовця Міноборони РФ.

Кадри з відео ФСБ / Скриншоти

“Під час опитування підозрюваний дав свідчення за фактом співпраці зі спецслужбами противника, в ході якого йому було запропоновано можливість повернутися в країну результату і в обмін на скоєння теракту уникнути мобілізації до ЗСУ”, — зазначається в офіційному повідомленні ФСБ.

Порушено кримінальні справи за ст. 275 (державна зрада), ч. 1 ст. 223.1 (незаконне виготовлення, зберігання, перевезення вибухових речовин та вибухових пристроїв), ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин чи вибухових пристроїв) КК РФ. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.