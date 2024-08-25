У Франції затримано власника Telegram Павла Дурова

Павло Дуров, засновник і керівник Telegram, що управляє однойменним популярним месенджером, затриманий французькою поліцією після посадки його приватного літака в аеропорту «Ле Бурже», повідомляють французькі телеканали LCI і TF1.

Його затримали жандарми Жандармерії повітряного транспорту (GTA), щойно він вийшов із літака.

Джерело BFMTV пізніше підтвердило інформацію TF1.

Як пише TF1, Дурова оголосили в розшук на тій підставі, що відсутність модерації в телеграмі та співпраці з правоохоронними органами зробила його співучасником незаконної діяльності, що відбувається в цій мережі, зокрема розповсюдження наркотиків, дитячої порнографії та шахрайства.

Французькі ЗМІ пишуть, що Дуров, крім російського, має французьке громадянство. За їхніми даними, він знав, що оголошений у розшук і уникав відвідування Франції. Чому він приїхав цього разу, джерела не розуміють.

Повідомляють, що бізнесмен прилетів з Азербайджану.

Telegram поки не коментував повідомлення про затримання Павла Дурова.

Російське МЗС заявило, що посольство у Франції «одразу ж вжило необхідних у таких випадках кроків щодо прояснення ситуації навколо російського громадянина, незважаючи на відсутність звернення з боку представників бізнесмена».