Суспільство

У Франції заарештували віллу Газпрому

20 Лютого 2024 11:45
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франція
Вілла Maria Irina віллу Maria Irina в містечку Рокбрюн-Кап-Мартен / Фото: Wikimapia

У Франції заарештували віллу Maria Irina в містечку Рокбрюн-Кап-Мартен неподалік від Монте-Карло. Особняк вартістю 120 млн євро формально належить російсько-вірменському мільйонеру Самвелу Карапетяну, але французькі слідчі вважають, що реальний власник – компанія Газпром Нєфть.

Про це повідомляє Le Monde.

12 лютого було ухвалено постанову про заморожування права власності на віллу та акції компанії-власника Maritime Villa Holding SNC. Це стало найбільшою конфіскацією російської нерухомості з початку війни в Україні.

Маєток складається з основного будинку, трьох басейнів, тенісного корту та вертолітного майданчика.

Раніше він був відомий місцевим жителям під назвою Villa del Mare, але російський власник перейменував його у Villa Maria Irina.

Підсанкційний в Україні Карапетян став власником вілли у 2016 році, але підрозділ паризької прокуратури Junalco, який бореться з організованою злочинністю, вважає, що угода була фіктивною.

Самвелу Карапетяну належить великий девелопер комерційної нерухомості “Ташир Холдинг”, який тривалий час є субпідрядником Газпрому. Ташир також має держконтракти на освітлення центральних вулиць Москви. Згідно з матеріалами слідства, мільйонер купив акції Maritime Villa Holding SNC завдяки кредиту в розмірі 115 млн євро, взятому в Газпромбанку. Гроші було надано під заставу вілли.

Поки триває слідство, вілла буде перебувати в управлінні Агентства з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (Agrasc). У випадку рішення суду її можуть націоналізувати та виставити на продаж.


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