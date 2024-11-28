Суспільство

У Франції відреставрували Собор Паризької Богоматері: його скоро відкриють 
28 Листопада 2024 21:19
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франція
Нотр дам де парі / Фото з відкритих джерел

На початку грудня Франція стане свідком великої події — урочистого відкриття Собору Паризької Богоматері, відреставрованого після катастрофічної пожежі у 2019 році. 

Про це пише Unilad.

Попереднє знайомство із реконструйованим Нотр-Дамом відбудеться 29 листопада — його покаже в спеціальній програмі телеканал France 2. Для трансляції навіть змінили ефірний розклад, прибравши дві популярні програми. Президент Франції Емманюель Макрон проведе екскурсію відновленим собором, демонструючи оновлений дах, хори та каплицю. Передача “Notre-Dame se révèle” стане унікальною можливістю побачити собор ще до офіційного відкриття.

Урочистості заплановані на суботу, 7 грудня. На церемонії виступить із промовою Емманюель Макрон, а захід відвідають представники міжнародної еліти. Святкову атмосферу доповнить концерт за участю артистів із різних країн. Очікується, що кількість гостей сягне трьох тисяч.

Для туристів та мешканців Парижа Собор відкриє свої двері вже 8 грудня.


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