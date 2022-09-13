У Франції росіянин побив двох жительок Ізюма за українську музику

Росіяни побили двох жінок з Ізюма Харківської області у Франції за прослуховування української музики.

Про це повідомив віце-президент асоціації “Об’єднання українців у Франції” Володимир Когутяк.

За його словами, інцидент стався ввечері 11 вересня у французькому муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен.

Когутяк у публікації додав фотографії побитих жінок.

“Вчора в 22:30, в Рокбрюн-Кап-Мартен, двох українських дівчат з Ізюма побили росіяни за те, що вони слухали українську музику. На цей момент, злочинців ще не знайдено!”, — написав він.

Місцеве видання “Monaco-Matin” зазначає, що постраждалі – Аліна та її мати Олена з міста Ізюм Харківської області, які виїхали до Франції 19 квітня. На той час Ізюм було окуповано російськими військами.

Як розповіла Аліна, вони з матір’ю прогулювалися набережною і слухали українську музику з телефона. У цей момент вони зустріли чотирьох чоловіків.

“Один із чоловіків побіг на нас. Він ударив мене в обличчя. Я впала на землю, і він ударив мене. Він ударив мою матір три рази”, – пригадує дівчина. Лікарі діагностували в Олени зламаний ніс, а в Аліни – болі в ногах і голові.

За словами Аліни, нападник був росіянином: “Коли він заговорив, ми зрозуміли”.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття: “Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані”.