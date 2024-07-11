У Франції горить Руанський собор

У Франції зайнялася пожежа в Руанському соборі, горить будівлі, який ремонтують з початку року.

Причина пожежі наразі невідома, повідомляє BFM Normandie.

“На шпилі Руанського собору почалася пожежа. Походження на даному етапі невідоме. Усі громадські ресурси мобілізовані”, – повідомив мер міста Ніколас Майєр-Россіньол.

Руанський собор є однією з найвидатніших пам’яток архітектури Франції. Його спорудили ще у 1030 році в готичному стилі. З 1876 до 1880 року цей собор був найвищою будівлею світу, маючи висоту 151 метр, однак він поступився цим титулом Кельнському собору, що в Німеччині.