Суспільство

У Франції горить Руанський собор
11 Липня 2024 14:44
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пожежа, франція
Пожежа у Руанському соборі / Скриншот з відео

У Франції зайнялася пожежа в Руанському соборі, горить будівлі, який ремонтують з початку року.

Причина пожежі наразі невідома, повідомляє BFM Normandie.

“На шпилі Руанського собору почалася пожежа. Походження на даному етапі невідоме. Усі громадські ресурси мобілізовані”, – повідомив мер міста Ніколас Майєр-Россіньол.

Руанський собор є однією з найвидатніших пам’яток архітектури Франції. Його спорудили ще у 1030 році в готичному стилі. З 1876 до 1880 року цей собор був найвищою будівлею світу, маючи висоту 151 метр, однак він поступився цим титулом Кельнському собору, що в Німеччині.


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