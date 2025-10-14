У Феодосії другу добу горить нафтоналивний термінал

Другу добу триває пожежа на Феодосійському нафтоналивному терміналі після атаки безпілотників.

Над містом пливе отруйний дим, який видно навіть зі Старого Криму, розташованого приблизно в 25 кілометрах від нафтобази. Запах гару відчувається за 10 км від місця пожежі, повідомляють підписники телеграм-каналу «Крымский ветер».

Феодосійський нафтоналивний термінал зазнав нової атаки в ніч з 12 на 13 жовтня. Значна частина його території була охоплена пожежею. Сяйво від пожежі було помітно зі Старого Криму, що на північ від Феодосії, і Алупки, що знаходиться на захід від Південного берега Криму.

Російська влада евакуювала з небезпечної зони близько 830 осіб, їх розмістили в пунктах тимчасового розміщення, частина кримчан поїхала до родичів.

Це вже другий удар по терміналу в Феодосії. Попередній удар був завданий в ніч на 6 жовтня.