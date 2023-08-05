Політика

У Джидді розпочався мирний саміт щодо України

5 Серпня 2023 16:34
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саміт

У Саудівській Аравії почалися дводенні переговори щодо України. Вони проходять у місті Джидда.

Як пише Reuters, зустріч є частиною дипломатичної ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних прихильників, а й країн глобального Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у конфлікті.

Україна та її союзники сподіваються, що на зустрічі в Джидді будуть узгоджені ключові принципи припинення війни Росії проти України.

У саміті беруть участь радники з національної безпеки та інші високопоставлені чиновники з приблизно 40 країн.

У форумі не бере участі Росія, проте Кремль заявив, що буде “стежити” за перебігом зустрічі.


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