У Джидді розпочався мирний саміт щодо України

У Саудівській Аравії почалися дводенні переговори щодо України. Вони проходять у місті Джидда.

Як пише Reuters, зустріч є частиною дипломатичної ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних прихильників, а й країн глобального Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у конфлікті.

Україна та її союзники сподіваються, що на зустрічі в Джидді будуть узгоджені ключові принципи припинення війни Росії проти України.

У саміті беруть участь радники з національної безпеки та інші високопоставлені чиновники з приблизно 40 країн.

У форумі не бере участі Росія, проте Кремль заявив, що буде “стежити” за перебігом зустрічі.