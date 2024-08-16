Кримінал

У двох очільників ТЦК на Київщині знайшли більше 1 мільйона доларів
16 Серпня 2024 13:56
генпрокурор, корупція, сбу, тцк
Затримання зловмисників / СБУ

Начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектації викрили на схемі з ухилення від мобілізації. Під час обшуків у них вилучили понад 1 мільйон доларів.

Про це повідомляють СБУ, Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які в подальшому слугували підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби та їх виключення з військового обліку.

На цей час задокументовано більше 20 осіб, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.

До своєї протиправної діяльності підозрювані намагалися залучити службових осіб Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України для безперешкодного затвердження необхідних документів, зазначають в ОГП.

У приміщеннях ТЦК, а також за місцем проживання керівників ТЦК, їхнього спільника, “ухилянтів” та в автомобілях фігурантів правоохоронці провели 33 обшуки.

Було вилучено майже пів мільйона доларів США, ще понад 600 тисяч доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.


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