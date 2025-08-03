У Дубно внаслідок ДТП загинув 2-річний хлопчик

Смертельна аварія сталася 3 серпня близько 13:50 на вулиці Заводській у місті Дубно. За попередніми даними, зіткнулися два автомобілі – «Renault Scenic» під керуванням 68-річного жителя Рівного та «Ford Fiesta», яким керував 32-річний мешканець Здолбунова.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

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Унаслідок зіткнення постраждали водій «Ford Fiesta», двоє пасажирок мінівена, а також троє пасажирів легковика. Усі вони були госпіталізовані.

Дворічного сина водія «Ford Fiesta» медики намагалися врятувати, проте, попри проведені реанімаційні заходи, дитина померла від отриманих травм у лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування. У обох водіїв відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння. Обставини аварії з’ясовуються.