        Кримінал

        У Дубно внаслідок ДТП загинув 2-річний хлопчик

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2025 19:02
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        У Дубно на Рівненщині внаслідок ДТП загинув малолітній хлопчик / Фото Нацполіція
        У Дубно на Рівненщині внаслідок ДТП загинув малолітній хлопчик / Фото Нацполіція

        Смертельна аварія сталася 3 серпня близько 13:50 на вулиці Заводській у місті Дубно. За попередніми даними, зіткнулися два автомобілі – «Renault Scenic» під керуванням 68-річного жителя Рівного та «Ford Fiesta», яким керував 32-річний мешканець Здолбунова.

        Про це повідомила поліція Рівненської області.

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        Унаслідок зіткнення постраждали водій «Ford Fiesta», двоє пасажирок мінівена, а також троє пасажирів легковика. Усі вони були госпіталізовані.

        Дворічного сина водія «Ford Fiesta» медики намагалися врятувати, проте, попри проведені реанімаційні заходи, дитина померла від отриманих травм у лікарні.

        Слідчі розпочали досудове розслідування. У обох водіїв відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння. Обставини аварії з’ясовуються.


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