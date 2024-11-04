Суспільство

У ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян
4 Листопада 2024 14:37
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Депутат Київради Сергій Мамоян / Фото: Київська міська рада

У ДТП загинув депутат Київської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Сергій Мамоян.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела у Київраді.

Низка ЗМІ стверджує, що Мамоян загинув у ДТП, але не в Києві. Він міг загинути в автотрощі, що сталася вчора на Одещині.

За інформацією місцевою поліції, з ним на передньому сидінні була 52-річна жінка і ще двоє пасажирів 51 і 55 років. Водій не впорався з керуванням і зʼїхав у кювет, машина перекинулася й загорілася. 52-річна жінка разом з водієм загинули на місці. Інші пасажири зараз у лікарні з травмами.

Сергію Мамояну було 40 років. 25 жовтня 2020 року був обраний депутатом Київської міської ради 9 скликання за списком “Опозиційної платформи за життя”. За даними руху “Чесно”, він проігнорував майже 47% питань, винесених до розгляду Київради.


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