У ДТП на Прикарпатті загинули двоє юнаків

7 вересня близько 23:00 в місті Снятин Івано-Франківської області автомобіль Skoda Octavia вилетів з проїжджої частини та врізався в стовп. Водій та його пасажир загинули, ще двоє юнаків зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківської області.

За даними поліції, 19-річний водій Skoda не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини у кювет. Машина врізалася в паркан приватого будинку та бетонну електроопору, після чого перекинулася на дах.

Від отриманих внаслідок ДТП травм керманич та 15-річний пасажир, місцеві жителі, загинули на місці.

Двоє 16-річних пасажирів, також місцеві жителі, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.