        У ДТП на Київщини загинув 14-річний мотоцикліст

        Галина Шподарева
        4 Вересня 2025 14:42
        Мотоцикл після зіткнення з мікроавтобусом / Фото: ГУНП в Київській області
        Мотоцикл після зіткнення з мікроавтобусом / Фото: ГУНП в Київській області

        У місті Біла Церква Київської області внаслідок зіткнення мікроавтобуса з мотоциклом загинув неповнолітній водій байка.  

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        За даними поліції, 25-річна водійка Mercedes-Benz Sprinter, повертаючи ліворуч, не надала перевагу в русі та скоїла зіткнення з мотоциклом Kawasaki, під керуванням 14-річного хлопця, який рухався прямо в зустрічному напрямку.

        У результаті дорожньо-транспортної події підліток зазнав смертельних травм.

        Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

        Пошкоджений бус та мотоцикл після зіткнення / Фото: ГУНП в Київській області

