У ДТП на Київщини загинув 14-річний мотоцикліст

За два тижні у кранах Миколаєва з’явиться прісна вода, – Свириденко

На Харківщині здетонував невідомий пристрій: є загиблі та постраждалі

За даними поліції, 25-річна водійка Mercedes-Benz Sprinter, повертаючи ліворуч, не надала перевагу в русі та скоїла зіткнення з мотоциклом Kawasaki, під керуванням 14-річного хлопця, який рухався прямо в зустрічному напрямку.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області .