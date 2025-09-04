У ДТП на Київщини загинув 14-річний мотоцикліст

У місті Біла Церква Київської області внаслідок зіткнення мікроавтобуса з мотоциклом загинув неповнолітній водій байка.
Про це повідомили в ГУНП в Київській області.
За даними поліції, 25-річна водійка Mercedes-Benz Sprinter, повертаючи ліворуч, не надала перевагу в русі та скоїла зіткнення з мотоциклом Kawasaki, під керуванням 14-річного хлопця, який рухався прямо в зустрічному напрямку.
У результаті дорожньо-транспортної події підліток зазнав смертельних травм.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.