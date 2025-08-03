У ДТП на Клочківській в Харкові постраждали дві жінки

3 серпня близько 16:00 по вулиці Клочківській сталося зіткнення двох транспортних засобів Skoda Octavia та Toyota Corolla, повідомляє поліція Харківської області.
Внаслідок ДТП постраждали дві жінки 27 й 58 років – пасажирки вказаних автомобілів. Вони отримали забої та порізи. Для надання допомоги постраждалих направили до лікарні.
“В однієї забійна рана, у другої — ліктьовий суглоб, черепно-мозкова травма”, – повідомив Суспільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку.