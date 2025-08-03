У ДТП на Клочківській в Харкові постраждали дві жінки

Росіяни атакують Острівський міст у Херсоні: він зазнав сильних руйнувань, але проїзд по ньому ще можливий

Зведення Генштабу: 116 бойових зіткнень від початку доби, найінтенсивніші бої – на Покровському напрямку

Внаслідок ДТП постраждали дві жінки 27 й 58 років – пасажирки вказаних автомобілів. Вони отримали забої та порізи. Для надання допомоги постраждалих направили до лікарні.

3 серпня близько 16:00 по вулиці Клочківській сталося зіткнення двох транспортних засобів Skoda Octavia та Toyota Corolla, повідомляє поліція Харківської області.