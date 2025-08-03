        Кримінал

        У ДТП на Клочківській в Харкові постраждали дві жінки

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2025 20:12
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        3 серпня близько 16:00 по вулиці Клочківській сталося зіткнення двох транспортних засобів Skoda Octavia та Toyota Corolla, повідомляє поліція Харківської області.

        Внаслідок ДТП постраждали дві жінки 27 й 58 років – пасажирки вказаних автомобілів. Вони отримали забої та порізи. Для надання допомоги постраждалих направили до лікарні.

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        “В однієї забійна рана, у другої — ліктьовий суглоб, черепно-мозкова травма”, – повідомив Суспільному директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

        Поліція встановлює обставини аварії в Шевченківському районі Харкова / Фото Нацполіція

        Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку.


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