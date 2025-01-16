Суспільство

У ДСНС спростували інформація про мобілізацію 50% рятувальників
16 Січня 2025 12:46
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Рятувальники ДСНС / Фото: ДСНС Франківщини
Рятувальники ДСНС / Фото: ДСНС Франківщини

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій прокоментували інформацію з соцмереж про нібито бронювання лише 50% співробітників ДСНС.

Як офіційно заявили в ДСНС, 90% особового складу рятувальників заброньовано.

“Вкотре просимо користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що працівники підрозділів оперативного реагування – пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо – заброньовані повним складом.


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