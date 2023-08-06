У ДСНС розповіли про наслідки удару РФ по Старокостянтиніву

Сьогодні вночі, під час ракетного обстрілу України під удар потрапила Хмельниччина. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у м. Старокостянтинів.

Як повідомляє ДСНС, займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху травми отримав працівник об’єкта.

Натомість у МО РФ заявили, що вночі завдали групового удару високоточною зброєю по авіабазі ЗСУ в районі Старокостянтинова Хмельницької області.

“Мета удару досягнута. Об’єкт вражено”, – заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.