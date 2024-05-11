Кримінал

У Донецьку прилетіло по ресторану, де окупанти святкували 10 років “проголошення ДНР”

11 Травня 2024 14:12
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днр
Ресторан "Paradise" у Донецьку після прильоту. 11 травня 2024 / Фото з відкритих джерел

В окупованому Донецьку вдень 11 травня пролунали вибухи – за попередніми даними стався “приліт” по ресторану, де бойовики святкували 10 років проголошення так званої “ДНР”.

Про це пишуть місцеві пабліки.

“В окупованому Донецьку приліт по місцю збору бойовиків “ДНР”, які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення “ДНР”, – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що прилетіло по ресторану “Paradise” у Ленінському районі Донецька.

Внаслідок обстрілу ресторану “Paradise” у Донецьку загинуло 5 осіб і 6 осіб поранено, повідомляють донецькі пабліки.

Як пишуть російські пабліки, удар припав поряд з місцем, де збиралися учасники автопробігу на честь 10-річчя “референдуму” в “ЛДНР”.

При цьому, як пишуть російські ЗМІ, жертв серед учасників автопробігу вдалося уникнути.


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