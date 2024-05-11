У Донецьку прилетіло по ресторану, де окупанти святкували 10 років “проголошення ДНР”

В окупованому Донецьку вдень 11 травня пролунали вибухи – за попередніми даними стався “приліт” по ресторану, де бойовики святкували 10 років проголошення так званої “ДНР”.

Про це пишуть місцеві пабліки.

“В окупованому Донецьку приліт по місцю збору бойовиків “ДНР”, які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення “ДНР”, – йдеться у повідомленні.

т.о. Донецьк ресторан "Paradise" де збирались сепари ! pic.twitter.com/T4xRjU9Jr4 — ✙ N.E.O.N ✙ (@DimonchikKh) May 11, 2024

Наразі відомо, що прилетіло по ресторану “Paradise” у Ленінському районі Донецька.

Внаслідок обстрілу ресторану “Paradise” у Донецьку загинуло 5 осіб і 6 осіб поранено, повідомляють донецькі пабліки.

Внаслідок обстрілу ресторану "Paradise" у Донецьку загинули 5 людей та 6 людей поранено, повідомляють донецькі паблики.



Какая боль! Какая боль!

ВСУ- Paradise — 5-0 )))) pic.twitter.com/jiNw4dmVEs — ꧁⎝⎝✠💛🇺🇦💙✠⎠⎠꧂ (@5x) May 11, 2024

Як пишуть російські пабліки, удар припав поряд з місцем, де збиралися учасники автопробігу на честь 10-річчя “референдуму” в “ЛДНР”.

При цьому, як пишуть російські ЗМІ, жертв серед учасників автопробігу вдалося уникнути.