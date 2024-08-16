У Донецьку після вибухів спалахнув торгівельний центр

У тимчасово окупованому Донецьку після вибухів спалахнула потужна пожежа у торговому центрі “Галактика”.

Росіяни одразу звинуватили в цьому Україну.

На відео та фото можна побачити, що над містом здіймаються чорний дим. Його видно з різних районів окупованого Донецька.

Пожежа у тимчасово окупованому Донецьку

У мережі наголошують, що російські окупанти неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ з житлового мікрорайону, в якому знаходиться ТЦ “Галактика”.

Також додамо, що ТЦ “Галактика” – це колишні магазини мережі “Епіцентр”, які були захоплені загарбники від початку окупації частини Донбасу. Торговий центр, який спалахнув у Донецьку 16 серпня, знаходиться на трасі з Курахового в Донецьк.