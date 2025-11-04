У Дніпрі затримали чоловіка, який обікрав військового та зняв з його рахунків понад 200 тисяч гривень

Поліцейські викрили зловмисника, який біля залізничного вокзалу обікрав військовослужбовця та зняв з його банківських рахунків понад 200 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Дніпра.

Як встановили правоохоронці, на початку жовтня чоловік познайомився з військовим на одній із залізничних станцій міста, після чого викрав у нього телефон. Отримавши доступ до банківських рахунків потерпілого, він здійснив низку незаконних операцій — частину грошей переказав на інші рахунки, решту знімав у банкоматах та витрачав у торговельних закладах.

Працівники відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 встановили особу злочинця та місце його перебування. Ним виявився 40-річний раніше судимий мешканець Дніпра.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.